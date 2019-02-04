Понедельник, 4 Февраля 2019 16:55

АрмИнфо. В ночь на 4 февраля совершены очередные две попытки ограбления отделений кредитной организации Varks.am в Ереване.

4 февраля в 04:30 двое неизвестных сломали двери и окна офиса организации Varks.am по улице Титоградяна 2/1 ипопытались вынести оттуда несгораемый сейф. Однако, преступникам не удалось довести дело до конца и они скрылись.

Через несколько часов аналогичный случай был зафиксирован в отделении Varks.am в Джрвеже. Грабители взломали двери и окна помещения и попытались ограбить его аналогичным образом. Но и в этом случае им не удалось довести дело до конца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали действия взломщиков.

Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выявлению и поимке преступников.

Ранее уже сообщалось о трех случаях взломов в офисах Varks.am, в общей сложности была похищена сумма в 4,5 млн драмов. Грабителем оказался 29-летний Адам Багдасарян, называвший себя Фантомасом.

Неугомонный "Фантомас" попытался сбежать также из Специальной следственной службы, но на этот раз ему это не удалось