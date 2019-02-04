Понедельник, 4 Февраля 2019 16:11

АрмИнфо. Режиссер фильма "Локоны моей бабушки" Ованнес Галстян объявил голодовку напротив здания Национального Собрания Армении, требуя предоставить ему обещанные средства для продолжения съемок фильма.

Как сообщил режиссер в беседе с журналистами, экс-министр культуры Лилит Макунц пообещала ему в ходе личной встречи предоставить часть средств, необходимых для снятия фильма из госбюджета. Oднако, впоследствии, она отказалась от своего обещания. Остальные средства должны поступить от партнеров из Болгарии и Германии в размере 200 млн драмов.

"Новые власти Армении каждый день говорят о необходимости привлечения инвестиций и о своих стараниях на этом пути. Но как только появляется реальный шанс, вы сами видите, что происходит. Из-за того, что Минкульт отказывается от своей части финансирования проекта, болгарские и германские партнеры, в свою очередь, отказываются от своих финансовых обязательств, тем самым ставя съемки фильма под угрозу",- жаловался режиссер.

Он заявил, что пойдет до конца и даже откажется в знак протеста от воды. В числе требований Галстяна также реформированные сферы кинопроизводства. По его словам, ежегодно из бюджета в сферу кинопроизводства направляется 82 млн драмов, однако их львиную долю "съедает" бюрократический аппарат, и лишь 120 млн драмов направляются на съемки фильмов.

"С седьмого февраля я откажусь и от воды. Я пойду до конца, другого решения не вижу. Я прибегну ко всем радикальным методам. И чем более антигуманна власть, тем более болезненными будут методы борьбы", - подчеркнул он, добавив, что к голодовке намерены присоединиться и его коллеги. К Галстяну вышла глава комиссии по правам человека и общественным вопросам Наира Зограбян, выразив готовность оказать ему содействие. При этом она призвала его прекратить голодовку, но режиссер отказал Зограбян.

Депутат пообещала более досконально изучить вопрос и внимательно следить за развитием ситуации.

Отметим, что компания Parallels Film Production, которую возглавляет Ованнес Галстян должна была снять художественный фильм "Локоны моей бабушки". Эта картина - первый совместный проект Болгарии, Германии и Армении. Национальный киноцентр Армении должен был выделить 88 миллионов драмов (около 183 400 долларов). Из них было выделено 23 миллиона драмов (около 47 920 долларов). Однако в апреле 2017 года экс-министр культуры АрменииАрмен Амирян попросил у Галстяна из средст, выделенных на производство фильма, пять миллионов драмов (около 10 400 долларов), чтобы отправить на Каннский фестиваль армянскую делегацию. В начале 2018 года Национальный киноцентр Армении утвердил новый Устав и в нарушение закона аннулировал принятое ранее обязательство о финансировании фильма.