Понедельник, 4 Февраля 2019 16:06

АрмИнфо.В ближайшее время в Национальном академическом театре им. Г. Сундукяна состоится церемония открытия малой сцены - Black Box. Проект был реализован при поддержке Конверс Банка.

“Это первая сцена Black Box в Армении, построенная при профессиональном театре. Открывая подобную сцену, мы меняем театральное мышление и внедряем новую культуру, одновременно сохраняя и развивая академический театр. Мы надеемся, что эта сцена станет платформой для новых поисков, развития и прогресса, которая будет оценена по достоинству армянскими театралами”, - отметил директор театра имени Сундукяна Вардан Мкртчян, добавив, что “в театральных кругах уже знают о строительных работах, которые производятся в театре им. Г. Сундукяна, и этот беспрецедентный проект уже вызвал большой ажиотаж”.

Он также отметил, что в различных кругах общества Конверс Банк считается самым культурным банком, и спонсорство в рамках данного проекта является еще одним подтверждением этой оценки.

“Наш Банк высоко ценит инновационное мышление, как в бизнесе, так и в сфере культуры, и мы готовы обсуждать любое предложение по внедрению новых, прогрессивных подходов в искусстве. В этом отношении строительство театра Black Box - очередной пример успешного сотрудничества государственного и частного секторов. Во всем мире он считается наиболее перспективной формой развития театра. Новая малая сцена при театре им. Сундукяна будет многофункциональна и будет соответствовать требованиям времени”, - отметил Генеральный исполнительный директор Конверс Банка Артур Акопян.

Открытие сцены Black Box состоится в феврале.