Понедельник, 4 Февраля 2019 15:53

АрмИнфо. VivaCell-MTS сообщает, что проходящий через территорию Грузии международный транзитный кабель из-за повреждения временно не функционирует, что в свою очередь привело к проблемам по части услуг передачи данных.



Как говорится в официальном сообщении компании, команды срочного реагирования VivaCell-MTS проводят необходимые работы для ликвидации последствий. На данный момент действует резервная инфраструктура VivaCеll-MTS. «В связи со сложившимися неудобствами компания приносит извинения своим абонентам», - отмечено в источнике.

Отметим, что Viva Cell-MTS (ЗАО “МТС Армения”) - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики.

VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.