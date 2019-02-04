Понедельник, 4 Февраля 2019 15:51

АрмИнфо.В селе Аршалуйс напряженная ситуация - произошла потасовка между сельчанами и полицией, на место прибыли депутаты.

С раннего утра в селе проходит акция протеста, участники которой требуют отставки старосты Аршалуйса Зарзанда Григоряна, который является племянником арестованного генерала Манвела Григоряна.

Между участниками акции и прибывшими на место сотрудниками полиции произошла потасовка. В связи напряженной ситуацией в Аршалус прибыла депутат от правящего блока "Мой шаг" Тагуи Казарян. Однако и она не смогла утихомирить страсти: "Никакого консенсуса достигнуто не было. Единственное к чему мы пришли, что сельчане продолжат акции, но не будут блокировать вход в сельскую администрацию"