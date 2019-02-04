Понедельник, 4 Февраля 2019 15:34

АрмИнфо. В августе 2018 Алматы стал первым казахстанским городом, где безналичные платежи по картам через POS-терминалы и интернет превысили объём снятия наличных через банкоматы/

В последний месяц лета прошлого года алматинцы, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, совершили 31,6 млн безналичных платежей на сумму 338,6 млрд тенге и 4,9 млн операцийпо снятию наличных в банкоматах на сумму 278,5 млрд тенге.

Пусть такие результаты пока продемонстрировал отдельно взятый город, тенденция к росту безналичных платежей, в том числе в интернете, очевидна. По данным портала Profit.kz, за девять месяцев 2018 казахстанцы осуществили 114 млн платежей в интернете против 50,7 млн за аналогичный период прошлого года. Объём онлайн-операций по картам составил 1,806 трлн тенгепротив 619 млрд тенге соответственно.

Ещё одна яркая тенденция, о которой говорили участники прошедшей в Алматы конференции MobiEvent, – увеличивающееся количество мобильных платежей. На фоне роста популярности этого направления рынок ищет и находит новые решения. Согласно данным, озвученным начальником управления политики платёжных систем департамента платёжных систем Нацбанка Алиной Имангазиной, онлайн-пользователями являются 11,6 млн казахстанцев. Только физические лица ежедневно проводят через мобильный банкинг 400 тыс. транзакций на сумму свыше 6 млрд тенге.70% юридических лиц также проводят операции через онлайн-банкинг. По POS-терминалам количество платежей растёт, а объём уменьшается, по мобильным и интернет-платежам растут и число, и суммы.

За что готовы платить казахстанцы? По словам коммерческого директора компании CloudPayments Асылхана Амрекулова, 52% интернет-платежейприходится на услуги, 45% – на долю интернет-магазинов с доставкой. Данная категория занимает меньший процент в объёме платежей, но очень активно растёт. Небольшую долю занимают платежи на благотворительность. Если говорить о мобильных платежах, то следует отметить большое количество транзакций по транспорту, хороший оборот у букмекерских контор.

- Мы проводили замеры платежей в адрес букмекерских контор в период проведения ЧМ-2018 и увидели, что 53% пользователей делали ставки с баланса мобильного, 41% – с карты и 5% – с кошелька Wooppay. Но по оборотам картина другая: 75% пришлось на долю карт, 15% – на баланс мобильного, 10% – на электронный кошелёк. Если сумма среднего чека с карты и Wooppay-кошелька превысила 11 тыс. тенге, то с баланса мобильного составила 1817. То есть баланс мобильного пока задействован преимущественно там, где сумма платежей не превышает 2000 тенге, – отмечает сооснователь Wooppay Лев Крепких.

По его наблюдению, сотовые операторы все более активно создают конкуренцию банкам, что во многом объясняется нестабильностью в банковской сфере.

- В этом году мы получили неожиданный кейс, когда многим вкладчикам одного из ликвидированных банков сослужил хорошую службу кобрендинговый продукт другого банка и мобильного оператора, – заметил Крепких.

Когда вывод денег с карт банка был закрыт уже практически по всем каналам, за исключением оплаты услуг мобильной связи, люди выводили деньги на счёт оператора, который привязан к карте другого банка.

По отзывам операторов, спрос на мобильные финансовые сервисы каждый год растёт в геометрической прогрессии.

- В конце 2016 мы радовались тому, что за месяц нашими финансовыми сервисами воспользовались 10 тыс. абонентов. Сегодня эта цифра превышает350 тыс. в месяц, а в ближайшие несколько месяцев мы ставим цель выйти на 500 тыс. Ежемесячно на счета Beeline начисляется 18-20 млрд тенге, и треть этой суммы используется для мобильных финансовых сервисов. Дело в том, что тот продуктовый ряд, который сегодня есть у банков, действительно способствует переходу в онлайн, но не адаптирован под новые реалии, под потребности поколения миллениум, представители которого привыкли делать все операции, не выходя из дома, – говорит руководитель службы мобильных финансовых сервисов «Beeline Казахстан» Сергей Коптик.

Kaspi.kz задал тон процессу эволюции казахстанских БВУ в маркетплейсы, и эксперты не исключают, что вскоре все финансовые институты выстроят полную экосистему финансовых продуктов и сервисов, что характерно для первой волны развития финтеха. Что касается второй волны, то технологии для реализации актуальных решений в арсенале мобильных операторов есть уже сегодня. Практика показывает, что наличие у банка лицензии регулятора не гарантирует его надёжности, и главным преимуществом для клиента становится максимально удобный сервис. Результаты исследования, проведённого недавно в России, показали, что наиболее удобным устройством при p2p-переводах для большинства пользователей становится мобильный телефон. Значительная часть сервисов и продуктов, предлагаемых сегодня банками, – платежи, с2с-переводы, – уже реализованы и мобильными операторами, причем спрос на эти продукты растёт очень быстро, утверждает представитель «Beeline Казахстан»:

- По сути, мы с банком работаем на одной и той же площадке, потому что в смартфоне, на котором установлена система мобильного банкинга, уже присутствует оператор. Оператор работает на большой абонентской базе, имеет все инструменты для взаимодействия с клиентами, что позволяет не только получать полные сведения, но и строить на этой платформе новые подходы.

Списание средств с баланса мобильного и токсичные сервисы – как минимум две причины, по которым пользователи пока не готовы хранить на балансе мобильного большие суммы, но нейтрализация этих причин - лишь вопрос техники. Банки в свою очередь также уделяют более пристальное внимание разработке и совершенствованию мобильных решений. Тот же Kaspi.kz недавно анонсировал возможность открыть в мобильном приложении карту, депозит, а для клиентов с надёжной кредитной историей – получить кредит наличными. Среди новых продуктов также QR-сервисы и мобильные решения для юридических лиц.

Проект системы моментальных платежей, идентификатором в которой выступает номер мобильного телефона, а скорость осуществления транзакции составляет около 30 секунд, представил НБ РК. В пилотном режиме тестирование системы проводят два банка.

- Многие страны уже внедрили или внедряют такие системы. Для Нацбанка это направление приоритетно, потому что мы считаем, что сейчас рынку не хватает инструмента, с помощью которого можно было бы перевести деньги любому клиенту любого банка в онлайн-режиме; максимальная сумма транзакции составит 500 тыс. тенге, – рассказывает Имангазина.

Не стали массовыми, но набирают обороты транзакции через гаджеты. Опыт запуска ApplePay в России показал, что за первые три месяца количество и объём транзакций, прошедших через неё, превысили таковые в США. В отношении перспектив данной системы в Казахстане эксперты настроены оптимистично – с той оговоркой, что местный рынок бесконтактных платежей всё же не может сравниться с российским рынком даже образца 2016 года.