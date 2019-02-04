По информации СМИ, допрос длился шесть часов, однако, что говорил третий президент неизвестно. В Специальной следственной службе РА в ответ на вопрос корреспондента АрмИнфо отказались прокомментировать данную информацию, исходя из интересов следствия. Уточнить информацию из офиса третьего президента также не удалось, поскольку глава офиса Наири Петросян перманентно не отвечает на звонки.

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