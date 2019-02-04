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АрмИнфо. Согласно армянским СМИ, в рамках дела 1 марта 2008 года был также допрошен третий президент Армении Серж Саргсян.
По информации СМИ, допрос длился шесть часов, однако, что говорил третий президент неизвестно. В Специальной следственной службе РА в ответ на вопрос корреспондента АрмИнфо отказались прокомментировать данную информацию, исходя из интересов следствия. Уточнить информацию из офиса третьего президента также не удалось, поскольку глава офиса Наири Петросян перманентно не отвечает на звонки.
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|Спикер НС РА принял Временного поверенного в делах США в Армении
|Мнацаканян объяснил заявление Меркель о смелости армянского премьера в карабахском урегулировании
|Источник: Замминистра экономического развития и инвестиций Армении подал заявление об уходе, он был "разочарован"
|Глава фракции "Просвещенная Армения": Если мы потеряем должность генсека ОДКБ, то это будет следствием ошибки новых властей
|Эдмон Марукян: Арцахский вопрос будет вызывать беспокойство до тех пор, пока не будет решен
|Лилит Макунц: Практика <самопремирования> в госструктурах должна исчезнуть
|Первый Каспийский экономический форум состоится в августе в Туркменбаши
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|Макунц: В повестке блока <Мой шаг> нет вопроса об изменении гимна или какого-либо госсимвола Армении
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|Режиссер фильма "Локоны моей бабушки" объявил голодовку напротив здания армянского парламента
|При поддержке Конверс Банка при театре имени Cундукяна откроется малая сцена - Black Box
|Компания VivaCell-MTS сообщила о причинах возникновения проблем в услугах по передаче данных
|В селе Аршалуйс напряженная ситуация: произошла потасовка между сельчанами и полицией, на место прибыли депутаты
|СМИ: Серж Саргсян был допрошен в рамках дела 1 марта 2008 года
|Жители села Неркин Двин в знак протеста перекрыли дорогу Север-Юг
|По делу "Зибиликс" суд оштрафовал директора сети супермаркетов "SAS" и главу предвыборного штаба экс-мэра Еревана
|Пашинян в интервью DW: Главное достижение армянской революции в том, что сейчас Армения демократическая страна
|На территории Арцаха 3 и 4 февраля были зарегистрированы небольшие землетрясения
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: На Ларсе скопились грузовики
|Роспотребнадзор призывает страны ЕАЭС обезопасить продукты питания от глицидола
|В ДТП автобуса в Калуге среди пострадавших есть армяне
|Джордж Сорос заявил о жизненной важности поддержки гражданского общества Армении для демократии в стране
|14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран
|Дикретору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах.
|Депутат Овик Агазарян: В ходе закрытого заседания блока «Мой шаг» премьер-министр представил подробности своего визита в Давос
|Армия обороны НКР: В период с 27 января по 2 февраля ВС Азербайджана около 200 раз нарушили режим прекращения огня
|В апреле Армению посетит делегация представителей ведущих немецких компаний для обсуждения перспектив сотрудничества
|В Национальном Собрании Армении началось заседание фракции блока "Мой шаг" с участием премьер-министра
|Роберт Кочарян: В приказе 0038 не было ничего такого, из-за чего можно было бы привлекать к уголовной ответственности
|Новый посол США в Армении в ближайшее время приступит к выполнению своей дипломатической миссии
|Гагик Царукян на встрече со спикером НКР: Нужно усиливать нашу позицию по арцахскому вопросу
|Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|В вопросах внедрения новой транспортной сети, урегулирования проблем с мусором Ереванская мэрия будет сотрудничать с французским регионом Иль де Франс
|Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ: Необходимо и далее использовать диалог для развития сотрудничества между Германией и Арменией
|В Европе создали механизм торговли с Ираном в обход санкций США
|Бако Саакян принял членов фракции "Процветающая Армения"
|Канцлер Германии и премьер-министр Армении встретились в Берлине
|Премьер-министр РА и председатель Бундестага обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей
|Готовится встреча глав МИД Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии по МТК
|Пашинян: Сегодня демократии в Армении ничего не угрожает
|Банк ВТБ (Армения) открыл 70-ый филиал - региональный "Агарак"
|Арарт Мирзоян и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Меркель: Германия не намерена никак вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении
|Пашинян: Хорошо, что внешние партнеры не навязывают Армении геополитический выбор
|ССС: Сотрудник КГД обвиняется в присвоении сумм в особо крупных размерах
|Житель Армавирской области Армении обвиняется в фальшивомонетничестве
|Меркель: В карабахском урегулировании необходимо от слов перейти к делу
|Глава СНБ: Все средства, растраченные советом попечителей фонда "Ереван" возвращены в госбюджет
|Левон Мартиросян отозван с должности посла РА в Канаде
|Артур Ванецян: Я призываю владельцев нерастаможенных машин с правым рулем переместить их за пределы КПП "Баграташен"
|Арутр Ванецян: СНБ Армении станет политизированной структурой только в том случае, если она будет преобразована в министерство
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