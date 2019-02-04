Понедельник, 4 Февраля 2019 13:53

АрмИнфо. Жители села Неркин Двин Араратской области Армении в знак протеста перекрыли дорогу Север-Юг, они требуют отремонтировать трассы, ведущие в соседние села.

По словам участников акции, эти дороги не ремонтировались порядка 40 лет. "Мы не можем по этим дорогам перевозить урожай, а дети не могут доезжать до школы. Мы требуем, чтобы полномочный представитель правительства или глава областной администрации приехал бы к нам и дали бы ответ на вопрос о том, когда будут отремонтированы дороги",- заявил житель села Семен Ованнисян.