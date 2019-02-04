Понедельник, 4 Февраля 2019 13:45

АрмИнфо. В рамках дела "Зибиликс" суд оштрафовал директора сети супермаркетов "SAS" Степана Саакяна и главу предвыборного штаба экс-мэра Еревана Грайра Антоняна по 2,5 млн драмов.

Дело "Зибиликс", в частности, касается имевших место в ходе ереванских выборов 2017 года нарушений и попыток подкупа избирателей. Иск по данному делу представили члены оппозиционного блока "Елк", которым в то время руководил нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

Остальные обвиняемые были оштрафованы на сумму в 2,3 млн каждый. В целом по делу проходили 11 человек.