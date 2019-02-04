Понедельник, 4 Февраля 2019 11:59

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит противоречий в укреплении интеграции в рамках Евразийского экономического союза и параллельном развитии более тесные отношения с Европейским Союзом. Об этом Пашинян заявил в эксклюзивном интервью DW.

"Мы не пытаемся сидеть на двух стульях, у нас нет такой цели, - заявил премьер- министр Армении. - Европейский Союз поддерживает наши демократические реформы и не ставит перед нами задачу сделать выбор между Евразийским экономическим Союзом и ЕС". Отношения с обеими этими международными структурам, по его словам, абсолютно прозрачны. "Мы не собираемся развивать наши отношения с одним партнером в ущерб другому партнеру", - заявил Пашинян в интервью DW.

Отвечая на вопрос, почему Кремль, который, по оценке самого Пашиняна, не любит революций, спокойно отнесся к смене власти в Ереване, собеседник DW категорически отказался ставить события в Армении в один ряд с так называемыми "цветными революциями". "В нашей революции не было никакого геополитического контекста, - заявил он, - и не было никакой иностранной силы, которая участвовала бы и была вовлечена в наш внутриполитический процесс". При этом Пашинян не уточнил, какую именно "иностранную силу" он имеет в виду. Перечисляя по просьбе DW завоевания армянской революции, он заявил, что "главное достижение в том, что сейчас Армения демократическая страна, в стране искоренена системная коррупция, нет экономических монополий и все граждане равны перед законом и реально решают судьбу власти".