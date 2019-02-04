Понедельник, 4 Февраля 2019 11:36

АрмИнфо.. На территории Арцаха зарегистрировано небольшое землетрясение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, землетрясение с географическими координатами

40.100 северной широты и 46.100 восточной долготы было зафиксировано в 6 км. к востоку от города Карвачар Республики Арцах, с глубиной очага 10 км, магнитудой 2.5.

Отметим, что 3 февраля в 08:30 по местному времени было зарегистрировано еще одно землетрясение в 6 км. к востоку от города Карвачар. Сила подземного толчка в эпицентре составила 3-4 балла.