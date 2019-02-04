Понедельник, 4 Февраля 2019 11:35

АрмИнфо. МЧС Армении сообщает, что 4-го февраля по положению на 10:50 часов в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, Варденяцский перевал закрыт для грузовых автомобилей с прицепом, а для легковых автомобилей труднопроходим. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На автодорогах Гюмри-Спитак, Маралик- Ланджик (6-10 км), Горис-Сисиан, а также на участках "Зангер" и "Мегру сар" Сюникского марзa местами наблюдается гололедица. На автодороге Горис-Капан туман. Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах. "Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей. По данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия со стороны России есть скопившиеся грузовые автомобили", - говорится в сообщении