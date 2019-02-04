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АрмИнфо.Роспотребнадзор призывает Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) установить нормативы по максимальному содержанию опасных для здоровья глицидиловых эфиров и глицидола в растительных маслах и жирах в пищевой промышленности, в том числе для отдельных видов детского питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В Роспотребнадзоре рассказали, что глицидиловые эфиры жирных кислот являются контаминантами (химическими соединениями, которые несут угрозу для здоровья - ред.) пищевых продуктов, содержащих растительные жиры, в том числе продуктов детского питания, включая адаптированные смеси для искусственного вскармливания.
Причиной их образования, по данным ведомства, является технологическая обработка растительных масел при дезодорировании (воздействие высокой температуры, использование различных компонентов). "Роспотребнадзор с учетом имеющихся данных научных исследований считает необходимым введение в нормативно-правовые акты Евразийского экономического Союза требований, устанавливающих нормативы максимальных уровней глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел и жиров, выпускаемых для потребителя или использования в пищевой промышленности, а также для отдельных видов детского питания (продукты на основе обработанных злаков, детские смеси, последующие смеси и специализированные пищевые продукты для детей младшего возраста)", - заявили в ведомстве.
"В этой связи Роспотребнадзор в настоящее время готовит материалы в Евразийскую экономическую комиссию с целью проведения процедуры внесения изменений в "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, в части введения норматива глицидиловых эфиров и глицидола для растительных масел и жиров", - сообщил собеседник агентства.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что совместно с ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологий" дорабатывают методику исследования указанных веществ в пищевой продукции.
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|Джордж Сорос заявил о жизненной важности поддержки гражданского общества Армении для демократии в стране
|14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран
|Дикретору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах.
|Депутат Овик Агазарян: В ходе закрытого заседания блока «Мой шаг» премьер-министр представил подробности своего визита в Давос
|Армия обороны НКР: В период с 27 января по 2 февраля ВС Азербайджана около 200 раз нарушили режим прекращения огня
|В апреле Армению посетит делегация представителей ведущих немецких компаний для обсуждения перспектив сотрудничества
|В Национальном Собрании Армении началось заседание фракции блока "Мой шаг" с участием премьер-министра
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|Новый посол США в Армении в ближайшее время приступит к выполнению своей дипломатической миссии
|Гагик Царукян на встрече со спикером НКР: Нужно усиливать нашу позицию по арцахскому вопросу
|Температура воздуха в Армении понизится на 4-6 градусов
|В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
|В вопросах внедрения новой транспортной сети, урегулирования проблем с мусором Ереванская мэрия будет сотрудничать с французским регионом Иль де Франс
|Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна
|Президент ФРГ: Необходимо и далее использовать диалог для развития сотрудничества между Германией и Арменией
|В Европе создали механизм торговли с Ираном в обход санкций США
|Бако Саакян принял членов фракции "Процветающая Армения"
|Канцлер Германии и премьер-министр Армении встретились в Берлине
|Премьер-министр РА и председатель Бундестага обсудили вопросы укрепления межпарламентских связей
|Готовится встреча глав МИД Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии по МТК
|Пашинян: Сегодня демократии в Армении ничего не угрожает
|Банк ВТБ (Армения) открыл 70-ый филиал - региональный "Агарак"
|Арарт Мирзоян и посол России в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Меркель: Германия не намерена никак вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении
|Пашинян: Хорошо, что внешние партнеры не навязывают Армении геополитический выбор
|ССС: Сотрудник КГД обвиняется в присвоении сумм в особо крупных размерах
|Житель Армавирской области Армении обвиняется в фальшивомонетничестве
|Меркель: В карабахском урегулировании необходимо от слов перейти к делу
|Глава СНБ: Все средства, растраченные советом попечителей фонда "Ереван" возвращены в госбюджет
|Левон Мартиросян отозван с должности посла РА в Канаде
|Артур Ванецян: Я призываю владельцев нерастаможенных машин с правым рулем переместить их за пределы КПП "Баграташен"
|Арутр Ванецян: СНБ Армении станет политизированной структурой только в том случае, если она будет преобразована в министерство
|В процессе реализации объявленной месяцами ранее в Армении амнистии Генпрокуратура РА выявила 19 нарушений
|Предпосылок к неким шагам Армении в вопросе Карабаха в отрыве от “исторических предрассудков” пока что нет
|Спикер парламента и посол Чехии в Армении обсудили песрпективы сотрудничества
|Артур Ванецян: СНБ в ближайшее время сделает заявление относительно бизнеса принадлежащего семье Роберта Кочаряна
|Благотворительный Фонд "Степан Гишян" объявил конкурс грантов 2019 года
|Никол Пашинян: Мы сделаем все возможное для укрепления демократических институтов
|Великобритания откроет в Армении три новых центра образования
|Посол Армении с председателем палаты представителей парламента Беларуси обсудил перспективы сотрудничества
|Опрос: 41,21% жителей Армении считают Россию союзником РА
|Бако Саакян: Среди ключевых целей нашей экономической политики - создание конкурентного преимущества бизнес -среды Республики Арцах
|<Коммерсант> "рассекретил" детали сделки по закупу Арменией Су-30СМ
|Украденные в резиденции премьер-министра Армении монеты возвращены
|Комитет государственных доходов Армении пресек попытки незаконного ввоза наркотических и психотропных средств в особо крупном размере
|В доме сына Гагика Царукяна был проведен обыск
|В резиденции премьер-министра Армении произошла кража
|Никол Пашинян уволил начальника Офиса Совбеза и замгубернатора Котайка
|Конверс Банк предлагает онлайн-кредиты под низкую фактическую процентную ставку
|Никол Пашинян 27 февраля с официальным визитом посетит Иран
|Глава армянского правительства прибыл в Берлин
|Авет Адонц назначен заместителем министра иностранных дел Армении
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