Понедельник, 4 Февраля 2019 11:32

АрмИнфо. Среди пострадавших в результате ДТП автобуса в Калужской области есть армяне - граждане РФ, сообщает посольство Армении в России.

В частности, согласно уточненным данным посольства, пострадали Мария Аракелян, 2008 г.р. и Сона Адамян, 1988 г.р. Они находятся в городской больнице Калуги. "Информация по другим пострадавшим уточняется. Посольство Армении в РФ находится в постоянном контакте с соответствующими органами РФ", - говорится на странице дипведомства в социальной сети Фейсбук.

Ранее сообщалось, что 3-го февраля утром в Калужской области произошло ДТП. Автобус, в котором находились 48 человек, в том числе 33 ребенка, опрокинулся в кювет.