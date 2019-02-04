Понедельник, 4 Февраля 2019 11:29

АрмИнфо.Американский миллиардер, председатель хедж-фонда "Сорос", основатель Фондов открытого общества (Open Society Foundations) Джордж Сорос в своем посте в Twitter подчеркнул жизненную необходимость оказания сильной поддержки армянскому гражданскому обществу.

"Мощная поддержка гражданского общества в Армении жизненно необходима для демократического настоящего и будущего страны", - написал Сорос в своем Twitter-e. К своей записи он прикрепилопубликованную на сайте "Фонда гражданского общества" статью под названием "Как лица, определяющие политику США, могут поддержать демократию в Армении". В своей статье автор, в частности, озвучивает возможности дальнейшего развития Армении после бархатной революции.

Напомним, фонд "Открытое общество" - международная организация, учрежденная финансистом Джорджем Соросом для помощи в становлении и развитии открытого общества в мире. Фонд финансирует проекты в области культуры и искусства, образования и здравоохранения, науки и прав человека. Проекты бывают самыми разнообразными, но имеют одну общую черту: они не ставят целью получение материальной выгоды. Среди получателей грантов фонда Сороса: учителя, журналисты, студенты, учёные, художники, юристы, бизнесмены и т. д. Представительства Фонда работают в более чем 30 странах, в том числе в Армении.