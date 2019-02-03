Воскресенье, 3 Февраля 2019 21:53

АрмИнфо. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 1 февраля заявил в интервью газете Hurriyet, что 14 февраля в Сочи состоится саммит Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию. Об этом передает ТАСС.