Суббота, 2 Февраля 2019 17:43

АрмИнфо. Обитатель Алматинского зоопарка бурый медведь Курманбек предсказал, какими будут весна и лето, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в США и Канаде 2 февраля отмечается традиционный праздник - День сурка. По словам сотрудников Алматинского зоопарка, медведи не хуже американских сурков предсказывают весну. «У славян был подобный праздник День медведя.

Именно 2 февраля мишка высовывал нос из берлоги, и если ему что-то не нравилось, обратно прятался, значит зима будет затяжной. А если выходил из берлоги и совершал небольшую прогулку, то весна будет ранней», - рассказал сотрудник Алматинского зоопарка Михаил Сорокоумов.

Обитатели городского зоопарка вот уже восьмой год предсказывает погоду. Бурый медведь Курманбек предсказал, какими будут весна и лето в Алматы. «В этом году Курманбек ведется очень активно, даже купается, аппетит прекрасный. Возможно, и зима была более мягкой, чем в прошлом году.

Его ребятишки, Николс и Николь, которым, в этом году исполнилось два года, за милую душу уплетают елку, подарок от посетителей. Так что можем предсказать, что эта весна будет ранней, теплой, а лето жарким», - добавил Михаил Сорокоумов. Кроме того, если медведь вялый, больше лежит и спит, то зима будет затяжной. Бурые медведи в зоопарке в спячку не впадают.