Суббота, 2 Февраля 2019 14:52

АрмИнфо.. Директору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» предъявлено обвинение в хищении в особо крупных размерах путем мошенничества с использованием служебного положения и в должностном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно источнику, 12 ноября предварительное следствие по делу приобрело достаточно фактических данных о том, что директор музея с 2006 по 2018 гг. принял на работу в ту же организацию на разные должности 7 человек, и в условиях неявки на работу последних, составлял поддельные «Бюллетени по расчету рабочего времени''. Он включил в данные бюллетени подложные сведения о посещении работы данными сотрудниками и о фактически отработанного последними рабочего времени, после чего представил бюллетени на оплату. В результате на имена «мертвых душ» были выписаны зарплаты в особо крупном размере – свыше 9 млн драмов, которые директор обналичил с помощью заблаговременно имеющихся у него банковских карт. Под видом осуществления текущих расходов музея директор потребовал и получил с четырех сотрудников еще сумму в 342.000 драмов.

В условиях совокупности достаточных доказательств по уголовному делу директору ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак» было предъявлено обвинение по ст.179, 178 и 314 УК РА. На данным этапе предварительного следствия он добровольно возместил причененный государству ущерб в размере 750.000 драмов, выразив готовность полностью восстановить весь причиненный ущерб.

Предварительное следствие предпринимает необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения всего объема злоупотрблений, имевших место в ГНКО «Геодезический музей Лори-Памбак».