Суббота, 2 Февраля 2019 14:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 2 февраля в ходе закрытого заседания блока «Мой шаг» представил подробности своего визита в Давос. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции ''Мой шаг» Овик Агазарян. Он отметил, что также были обсуждены вопросы внутриполитического плана.

На вопрос, почему в заседании приняли участие также губернаторы, и связано ли их присутствие с известной историей с премиями, Агазарян не дал одназначного ответа. Он заявил, что они приняли участие в заседании в качестве членов партии «Гражданский договор''.