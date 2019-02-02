Суббота, 2 Февраля 2019 13:47

АрмИнфо.В период с 27 января по 2 февраля вооруженные силы Азербайджана около 200 раз нарушали режим прекращения огня на арцахско - азербайджанской линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Арцаха.

Согласно источнику, за указанный период времени, в направлении армянских позиций было произведено более 1300 выстрелов из оружия различного калибра. Передовые подразделения АО НКР следуют режиму прекращения огня, сохраняют полный контроль над линией фронта и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации безопасности на боевых позициях.