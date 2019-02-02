Суббота, 2 Февраля 2019 13:31

АрмИнфо. "Наша повестка, связанная с Арменией,очень амбициозная", - заявил 1-го февраля на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс. Отметим, что во встрече приняли участие как члены комитета, так и преставители ведущих немецких компаний.

По словам Хармса, которые цитирует пресс-служба правительства РА, комитет приветствует программу реформ в Армении. Михаэль Хармс сообщил о намерениях посетить Армению в апреле текущего года с большой группой предпринимателей. "Сегодня мы подпишем Меморандум о взаимопонимании, в котором говорится об одном из приоритетов Армении, сфере информационных технологий", - подчеркнул исполнительный директор Комитета. Он также констатировал, что Армения, которая интегрируется одновременно в Европейский Союз и Евразийский экономический союз, является интересным примером с экономической точки зрения.

Поблагодарив за теплый прием, Никол Пашинян подчеркнул, что политические изменения в стране создали возможности для экономических реформ. "Мы хотим внести серьезные изменения в структуру экономики Армении. Планируем повысить стандарты в горнодобывающей промышленности, а информационные и высокие технологии станут локомотивом структуры экономики страны", - сказал глава правительства.

Премьер-министр представил представителям Восточного комитета немецкой экономики и немецких компаний приоритеты правительства РА, в том числе, развитие таких сфер, как информационные технологии, туризм, альтернативная энергетика, водохранилища, пищевая промышленность, текстильная и легкая промышленность, виноделие и др. Никол Пашинян подчеркнул, что сегодня в Армении нет препятствий для инвестирования и нет примера перераспределения собственности. Это самые важные экономические показатели после политических изменений. "Право собственности в Армении гарантировано и защищено. Наше послание таково: вы освобождаетесь от всех возможных коррупционных обязательств, которые были совершены ранее. Мы одинаково относимся ко всем инвесторам и говорим: "Давайте инвестировать в Армению, обогащайтесь и обогащайте ее", - сказал премьер-министр Армении.

На встрече также были обсуждены различные возможные инвестиционные проекты, включая информационные технологии, сельское хозяйство, утилизация отходов, вывоз мусора, перевозки. Представители ведущих немецких компаний отметили, что недавно посетили Армению и могут заявить, что демократические перемены в стране сформировали позитивную атмосферу вокруг Армении. Это привело к повышению инвестиционной привлекательности Армении, рост интереса иностранных инвесторов к возможностям, созданным для экономической деятельности в стране.

В результате обмена мнениями о возможностях сотрудничества была достигнута договоренность об определении конкретных направлений и программ в преддверии апрельского визита немецкой делегации в Армению, которая проведет уже предметные обсуждения в Армении.