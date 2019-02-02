Суббота, 2 Февраля 2019 13:30

АрмИнфо. В Национальном Собрании Армении началось заседание фракции блока "Мой шаг". Отметим, что на заседании присутствуют как депутаты фракции, так и губернаторы. В заседании принимает участие и премьер- министр Армении Никол Пашинян.

В повестке дня заседания включены вопросы, связанные с изменениями в структуре правительства, а также повестка очередного заседания парламента, которое стартует 12-го февраля.