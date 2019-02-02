Суббота, 2 Февраля 2019 13:30

АрмИнфо. В своем выступлении в зале суда Роберт Кочарян подробно рассказал о ситуации, которая сложилась в Армении 23 февраля 2008 года. Об этом в беседе с журналистами заявил адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

"Второй президент, в частности, отметил, что в эти дни была получена информация о том, что в армии проводятся работы с тем, чтобы военные присоединились к демонстрантам. Более того, также ходили слухи о том, что к демонстрантам должен присоединиться заместитель министра обороны Манвел Григорян, который также являлся руководителем союза "Еркрапа". После чего в управлении данного союза начались обсуждения с тем, чтобы члены союза присоединились к митингующим. Роберт Кочарян в сложившейся обстановке пригласил к себе командирский состав армии, и поручил министру обороны Микаелу Арутюняну обеспечить нейтральность армии", - подчеркнул Алумян.

Он рассказал, что Кочарян в своем выступлении заявил, что поручил министру, чтобы армия не вмешивалась в данные процессы. Более того, высокопоставленные офицеры, которые собирались продолжать свою военную службу, должны были оставаться в стороне от процессов, происходящих в союзе "Еркрапа". Как отметил Алумян, в противном случае, они могли выбыть из армии.

"Хочу отметить, что в своем выступлении Роберт Кочарян также рассказал об известном приказе "0038". Второй президент Армении вновь отметил, что, как и любой приказ министра обороны, так и этот приказ, ни в годы его президентства, ни в годы президентства Левона Тер- Петросяна или Сержа Саргсяна, никогда не направлялись на согласование с главой государства", - подчеркнул Алумян. Он добавил, что в годы правления трех армянских президентов в таком законе просто не было необходимости. Второй президент Армении в своем выступлении также заметил: "В приказе 0038 не было ничего плохого, из-за чего можно было бы привлекать к уголовной ответственности", - заключил Кочарян.

Отметим, что в феврале 2008 года ожидалось, что к оппозиции примкнут заместители министра обороны Манвел Григорян и Гагик Мелконян.