Суббота, 2 Февраля 2019 13:28

АрмИнфо.В Национальном Cобрании Арцаха 1 февраля состоялась встреча делегации фракции парламента

Республики Армения "Процветающая Армения" во главе с руководителем партии Гагиком Царукяном c депутатами карабахского парламента.

Как сообщает пресс-служба парламента НКР, в ходе беседы с руководящим составом фракции председатель парламента Республики Арцах Ашот Гулян поприветствовал гостей и поздравил с успехом на прошедших внеочередных парламентских выборах в Республике Армения. Он отметил, что, совершив свой первый визит в Арцах, фракция подтверждает готовность сохранить и продолжать развивать уже имеющиеся отношения.

Ашот Гулян подчеркнул необходимость продолжительного совершенствования взаимодействия между законодательными органами двух

армянских республик, выразив надежду на то, что в результате совместной работы удастся расширить рамки парламентской дипломатии во благо решения вопросов единой повестки.

Руководитель фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян, выразив признательность за прием, подчеркнул, что цель визита - познакомить новоизбранных депутатов с коллегами из Арцаха и уточнить предстоящие действия в направлении решения общенациональных вопросов.

В ходе встречи стороны обсудили также вопрос всестороннего представления депутатами Республики Армения арцахской проблемы на международных площадках и обеспечения защиты прав народа Арцаха в условиях е непризнанности.

Затем состоялась встреча в расширенном составе - с участием депутатов фракции <Процветающая Армения> и фракций НС Арцаха.

Поздравив от имени парламентариев Арцаха новоизбранных депутатов фракции <Процветающая Армения>, председатель НС Ашот Гулян выразил уверенность в том, что фракция продолжит своей активной деятельностью содействовать дальнейшему развитию двусторонних взаимовыгодных отношений.

Коснувшись целей визита, Гагик Царукян подчеркнул необходимость перенести вопросы общеармянской значимости в практическое русло и

активизировать последовательные усилия возглавляемой им фракции в вопросе международного признания Арцаха. "Мы все являемся прдставителями одной нации, и в этом вопросе разделение недопустимо. В арцахском вопросе необходимо продолжать укреплять нашу единую позицию, с тем, чтобы скорее достичь нашей цели - международного признания. Мы должны суметь убедить наших международных партнеров в Арцах без предусловий", - заключил Царукян.