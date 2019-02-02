Суббота, 2 Февраля 2019 13:27

АрмИнфо. На территории Армении 2-го февраля ожидаются осадки в виде снега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, 2 февраля в большинстве регионов страны, ночью 3-го февраля в Сюникской области и в Арцахе ожидаются осадки, в горных и предгорных районах в виде снега, а в долинах - в виде дождя.

Днем 3-го февраля, а также с 4 по 6 февраля ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

Днем 2-го февраля и ночью 3-го февраля температура воздуха понизится на 4-6 градусов, а 5-го февраля повысится настолько же.

В Ереване 2-го февраля ожидаются осадки, в высокогорных местах города в виде снега, а в низкогорных - в виде мокрого снега. С 3 по 6 февраля в столице ожидается погода без осадков.