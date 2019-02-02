Суббота, 2 Февраля 2019 13:26

АрмИнфо.В Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Согласно источнику, 2 февраля по положению на 09.00 закрыты перевал Варденяц м автомобильная дорога Сотк-Карвачар. На автодорогах Сотк-Карвачар, Гюмри- Спитак, регионов Амасия и Ашоцк Ширакскоой области, на автодорогах Арагацотснской и Сюникской областей местами наблюдается гололедица. МЧС вновь призывает водителей ездить исключительно на зимних шинах. "Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии автодорога Степанцминда- Ларс открыта для всех видов автомобилей", - говорится в сообщении МЧС Армении.