Суббота, 2 Февраля 2019 11:20

АрмИнфо.В вопросах внедрения новой транспортной сети, урегулирования проблем с мусором Ереванская мэрия будет сотрудничать с французским регионом Иль де Франс. Об этом шел разговор в ходе состоявшейся накануне встречи первого заместителя мэра Еревана Грачья Саргсяна с делегацией регионального совета Иль де Франс.

Согласно сообщению пресс-службы столичного муниципалитета, подчеркнув важность расширения двустороннего сотрудничества, Грачья Саргсян выразил уверенность, что визит французских специалистов будет способствовать наиболее эффективному решению проблем в указанных сферах. "Дорожная карта, подписанная между Ереваном и региональным советом Иль-де-Франс, включает в себя широкий спектр сотрудничества. Приоритетами для нас сегодня являются транспортная реформа, вывоз мусора, в том числе, строительство новой свалки и некоторые вопросы городского развития. Я знаю, что за короткий промежуток времени вы смогли познакомиться с некоторыми проблемами и проектами Еревана, осуществляемыми городской администрацией. Чтобы сделать сотрудничество более актуальным, я бы хотел ознакомиться с экспертными оценками", - сказал Грачья Саргсян.

Выразив признательность за встречу, члены делегации отметили, что она демонстрирует особое отношение к сотрудничеству. Касаясь вывоза мусора, гости отметили, что, несмотря на проблемы, город сумел удивить своей чистотой. В области городского развития была отмечена необходимость разработки общего плана с дополнительными законодательными изменениями и новыми подходами. Французские эксперты также предложили применить общую систему, отражающую городские проблемы, стратегии и решения.

Грачья Саргсян сообщил, что информационная база уже создается. Первый заместитель мэра выразил надежду, что после подведения итогов визита станет возможным сделать сотрудничество более актуальным.

Члены делегации, в свою очередь, заявили, что объединение усилий может привести к значительным результатам в ближайшие несколько лет. Французская сторона представит свои предложения по различным аспектам городской экономики. Будет определен ряд этапов сотрудничества, и в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа.