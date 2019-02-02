Суббота, 2 Февраля 2019 11:00

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы адвокатов второго президента РА Роберта Кочаряна. Об этом сообщает группа адвокатов второго президента РА.

Согласно источнику, одна из жалоб касается второго и третьего пунктов статьи шестой Европейской конвенции, предусматривающей презумпцию невиновности и право на защиту, которые, по мнению

адвокатов, были нарушены. Еще одна жалоба касалась избрания ареста в отношении Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения.

Секретариат ЕСПЧ проинформировал группу защиты Роберта Кочаряна о том, что суд рассмотрит дела при первой возможности.

Отметим, что Роберт Кочарян обвиняется по ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 7 декабря прошлого года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции об аресте 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Не дождавшись передачи вердикта следователю, Роберт Кочарян сам явился в УИУ "Ереван кентрон", где позже был арестован. Офис второго президента Армении назвал арест политической вендеттой. РПА же квалифицировала это как давление со стороны действующей власти на политических оппонентов.