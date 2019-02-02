Суббота, 2 Февраля 2019 10:59

АрмИнфо.Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Германию является хорошей возможностью для обсуждения перспектив углубления двустороннего и многостороннего сотрудничества. Об этом накануне в Берлине, принимая Никола Пашиняна, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, президент Штайнмайер подчеркнул, что между двумя странами существует политический диалог на высоком уровне, который необходимо и далее укреплять и использовать для развития сотрудничества и в других областях.

Выразив благодарность за теплый прием, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что Германия является важным партнером для Армении, и правительство Армении готово продолжать активный межгосударственный диалог.

Собеседники обсудили вопросы расширения армяно-германского партнерства, отношений Армения-ЕС, Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также вопросы региональной и международной повестки. Премьер-министр Никол Пашинян сделал запись в Книге почетных гостей.