Пятница, 1 Февраля 2019 20:36

АрмИнфо. 1 февраля Президент Республики Арцах Бако Саакян принял членов фракции "Процветающая Армения" Национального собрания РА, возглавляемую руководителем фракции Гагиком Царукяном.

Как сообщили АрмИнф в Главном информационном управленим аппарата президента Республики Арцах, на встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся внутренней и внешней политики, равно как и последовательного углубления и расширения связей между парламентами двух армянских республик.

Президент Саакян подчеркнул важность встреч и обсуждений с политическими партиями Республики Армения, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.

Во встрече приняли участие заместитель председателя Национального собрания Республики Арцах Ваграм Балаян, советник Президента Республики Арцах - постоянный представитель Президента в Национальном Собрании Зоя Лазарян.