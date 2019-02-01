Пятница, 1 Февраля 2019 20:24

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Федеративной Республике Германия, встретился сегодня с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Официальная торжественная церемония встречи с почетным караулом и военным оркестром состоялась в резиденции канцлера Германии. После исполнения государственных гимнов двух стран Ангела Меркель пригласила Никола Пашиняна на смотр Почетного караула.

Поприветствовав гостя Ангела Меркель, придав большое значение официальному визиту премьер-министра Армении в Германию, выразила уверенность, что визит придаст новый импульс армяно-германскому дружественному сотрудничеству. Ангела Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Арменией и готова обсудить перспективы расширения двусторонних связей. Она подчеркнула также, что Германия внимательно следит за процессами, происходящими в Армении, и готова содействовать дальнейшему углублению двусторонних отношений и поддерживать реформы в разных сферах.

Никол Пашинян поблагодарил за приглашение посетить Германию и приветствовал возможность вновь встретиться с канцлером Меркель и продолжить важные дискуссии по укреплению армяно-германских отношений. <Ваш визит в Армению явился важным стимулом для развития армяно-германского сотрудничества. Я с гордостью отношусь к тому, что мой визит состоялся всего через пять месяцев после вашего визита. Это означает, что мы оба полны решимости заложить основу для армяно-германского передового и целевого сотрудничества", - сказал премьер-министр. Глава армянского правительства выразил уверенность, что сегодня есть все предпосылки для наполнения повестки дня армяно-германского сотрудничества новым содержанием. По словам Никола Пашиняна, европейское направление остается одним из приоритетов внешней политики Армении, и в этом отношении важно сотрудничество с Германией как одной из ведущих стран-членов ЕС.

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки дня армяно- германских отношений, двустороннего и многостороннего сотрудничества, отношений Армения-ЕС, международных и региональных вопросов.

<Первый этап революции завершился парламентскими выборами. Армения движется вперед путем укрепления демократических ценностей и институтов. В повестке дня правительства - экономическая революция, цель которой в повышении благосостояния граждан >, - сказал Пашинян.

В контексте углублении армяно-германского экономического сотрудничества, Никол Пашинян и Ангела Меркель обсудили процесс реализации совместных программ в области информационных технологий, охраны окружающей среды и в других сферах, а также возможности для новых инициатив. Обе стороны подчеркнули, что реализация проектов будет способствовать укреплению связей между двумя дружественными нациями и повышению благосостояния граждан. Была достигнута договоренность о продолжении активного диалога. Стороны также коснулись тематики по либерализации визового режима Армении с Евросоюзом.

Собеседники также обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахской проблемы. Обе стороны подчеркнули важность переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ в качестве единственного формата, владеющего международным мандатом.