Пятница, 1 Февраля 2019 20:22

АрмИнфо. Вопросы укрепления межпарламентских связей обсудили сегодня в Берлине премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой Бундестага Германии Вольфгангом Шобле.

Премьер Армении расказал главе германского парламента о происходящих в Армении процесса, подчеркнув необратимость демократии для Армении. <После политических изменений мы должны взяться за экономические преобразования, потому что следующим важным компонентом революции является именно экономическое развитие >, - сказал премьер-министр.

Собеседники высоко оценили уровень политического диалога между двумя странами и подчеркнули важность углубления межпарламентских связей в развитии армяно- германских межгосударственных отношений. Никол Пашинян отметил, что Армения перешла к полноценной системе парламентского управления, и в этом отношении опыт Германии, как устоявшейся парламентской демократии, является образцовым, в связи с чем трудно переоценить активизацию контактов с немецкими парламентариями. Вольфганг Шобле, в свою очередь, отметил, что Армения является важным партнером для Германии, и Германия готова поделиться своим опытом и успехами в парламентском управлении.

Премьер-министр РА и председатель Бундестага обсудили перспективы сотрудничества Армения-ЕС, которое вступило в новый этап после подписания Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Никол Пашинян подчеркнул важность ратификации Cоглашения странами-членами ЕС в ближайшее время.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил принятие Бундестагом резолюции, осуждающей Геноцида армян в Турции.