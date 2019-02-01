Пятница, 1 Февраля 2019 19:53

АрмИнфо. Встреча глав МИД Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии, посвященная проекту транспортного коридора "Каспийское море - Черное море" состоится 4 марта в Бухаресте. Главы МИД 4 стран впервые встретятся в подобном формате.

Ранее, в октябре прошлого года в Ашхабаде состоялась встреча по международному транспортному коридору (МТК) "Каспийское море - Черное море" экспертов 4 стран.

По данным СМИ, инициатором создания нового транспортного маршрута стали Туркменистан и Румыния. Обе страны имеют новейшие мультимодальные порты, которые по большому счету простаивают. "Румыния должна использовать все возможности для превращения своего черноморского порта Констанца в одно из важных звеньев транспортно-транзитного коридора, соединяющего Каспийское и Черное моря", - заявила на первой встрече, которая состоялась минувшим летом в Туркменбаши госсекретарь румынского МИД Мария Магдалена Григоре. По ее словам, что Констанца должна стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

Для Туркменистана это предложение более чем заманчивое. Ашхабад уже давно изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу. Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

Напомним, что в начале мая 2018 года в прикаспийском Туркменбаши открылся международный мультимодальный морской порт. Стоимость проекта, реализованного Gap Insaat (Турция) - более 1,5 млрд долларов. С его вводом в эксплуатацию появились большие возможности для отправки грузов, поступающих в Туркменбаши по маршруту Шелкового пути из стран Азии и Тихого океана, далее - в страны Европы через порты России, Азербайджана и Ирана.