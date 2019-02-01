Пятница, 1 Февраля 2019 19:33

АрмИнфо. <В минувшем году в Армении состоялись исторические изменения - мы восстановили демокатию, которой сегодня ничего не угрожает, чем я и горжусь>, - сказал в ходе своего выступления в Фонде Конрада Аденауэра премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что выступление в Фонде Конрада Аденауэра является историческим и символическим событием, поскольку осуществленная в минувшем году бархатная революция исходила из идей и принципов Фонда, а именно свободы, справедливости и солидарности.

Логическим завершением этих позитивных развитий стали, по словам премьера, внеочередные парламентские выборы, которые международными миссиями наблюдателей были оценены как созвучные с международными стандартами и признаны демократическими, свободными, справедливыми и прозрачными.

<Выборы укрепили наши достижения и доказали, что армянский народ не видит альтернативы демократии>, - подчеркнул он. Пашинян также заметил, что согласно одному из последних опросов, свыше 70% населения уверены, что страна идет по правильному пути.

<Полагаю , следующим шагом станет трансформация политических изменений в экономические. Иначе говоря, мы должны провести экономическую революцию. В частности, в новой программе правительства основной акцент будет поставлен на минимизацию уровня бедности и проведение экономической трансформации>, - заявил премьер. В этом ключе он отметил, что на данном этапе предпринимаются шаги по искоренению коррупции, ликвидации монополий, созданию равных условий для всех участников экономической и политической жизни, обеспечению независмой судебной системы.

<Мы полны решимости продвигаться по этому пути. И как любая страна с переходной экономикой нуждаемся в дополнительном содействии для ускорения процесса реформирования>, - отметил Пашинян. В этом плане, он подчеркнул, что значимую роль для повестки реформ играет сотрудничество с ЕС. В продолжение к сказанному премьер напомнил о важности соглашения Армении с ЕС о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве, реализация которого может существенно повлиять на развитие институтов в стране.

<В то же время мы хотим углубить экономическое сотрудничество со странами-членами ЕС>, - сказал Пашинян, отметив, что Германия является одним из основных доноров и торговых партнеров Армении, сотрудничество с которой охватывает различные сферы, в том числе ИТ, энергетика, туризм, культура, образование, наука.