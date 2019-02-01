Пятница, 1 Февраля 2019 19:23

АрмИнфо. Банк ВТБ (Армения) открыл 70-ый филиал - региональный "Агарак" в городе Агарак (Сюникская область). Церемония открытия состоялась 1 февраля.

Как сообщает пресс-служба банка, филиал расположен в здании Агаракского Медно- Молибденового комбината по адресу: г. Агарак, ул.

Г. Нжде 7, на площади города. Филиал будет работать с понедельника по пятницу с 09:15-17:30.

Филиал "Агарак" предоставляет весь спектр предоставляемых Банком ВТБ (Армения) услуг и продуктов: оформление депозитных и кредитных продуктов; пополнение банковских/карточных счетов, депозитов; осуществление денежных переводов; оплата коммунальных платежей; консультационные услуги; транзакции по снятию наличных. В этом филиале также установлены банкомат с функцией cash-in и платежный терминал, что позволит клиентам осуществлять погашение кредитов, пополнение счетов и депозитов, оплату коммунальных и иных услуг в режиме 24/7, в зоне самообслуживания Банка.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Банк ВТБ (Армения) удерживает лидерство как по общему числу филиалов, так и по числу региональных филиалов, а по числу столичных подразделений занимает вторую позицию.