Пятница, 1 Февраля 2019 18:51

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 1 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в РА Сергея Копыркина.

Как сообщает пресс-служба парламента, Мирзоян, подчеркнув важность дружественных и союзнических армяно-российских отношений, отметил, что новоизбранное НС привержено их наибольшему углублению.

В аспекте повышения роли парламентской дипломатии спикер парламента считает необходимым продолжение эффективного сотрудничества в международных структурах. Копыркин, поздравив Мирзояна с избранием главой парламента, пожелал ему плодотворной работы. Посол выразил уверенность, что и впредь взаимодействие как на двусторонней, так и международной платформах будет развиваться в атмосфере партнерства и взаимного доверия.

Стороны коснулись повестки армяно-российских отношений, согласившись с тем, что наряду с политическим и экономическим взаимодействием важно также расширение связей в межрегиональной и гуманитарной сферах.