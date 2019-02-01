Пятница, 1 Февраля 2019 18:44

АрмИнфо. Германия не намерена никак вмешиваться во внутриполитические процессы в Армении, но после демократических процессов в республике армяно-германские отношения еще более укрепятся, и Германия окажет содействие Армении на пути демократических реформ. Об этом на совместной пресс- конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, находящимся в Германии с официальным визитом, заявила канцлер Ангела Меркель.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что армяно- германские отношения продолжают динамично развиваться, свидетельством чему являются взаимные визиты на высшем уровне за последние несколько месяцев и тот факт, что Германия является крупнейшим экономическим партнером Армении в Евросоюзе. По его словам, особенно перспективным является сотрудничество в сфере экономики. "Я надеюсь, что по мере улучшения инвестклимата в Армении увеличатся и германские инвестиции в экономику страны",- отметил Пашинян.

Он напомнил, что в Армении полным масштабом продолжаются демократические реформы, выразив надежду на содействие на этом пути со стороны Германии: "Я рад, что Германия не ставит перед нами вопроса геополитического выбора, что означает, что наши отношения продолжат динамично развиваться. Нет никаких препятствий для дальнейшего развития двусторонних отношений, наоборот, есть большое желание и стремление, и я уверен, что так и будет".

Пашинян с удовлетворением подчеркнул, что в ходе встречи с канцлером Германии они сошлись во мнении и по региональным и геополитическим вопросам.