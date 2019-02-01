Пятница, 1 Февраля 2019 18:34

АрмИнфо. Настало время начать переговоры между Арменией и Евросоюзом по либерализации визового режима. Об этом на пресс- конференции в Берлине в рамках своего официального визита в Германию заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, напомнив о том, что в 2018 году впервые за новейшую историю РА число въехавших в страну превысило число выехавших.

Пашинян также подчеркнул, что после революции отношения между Арменией и ЕС активизировались, в частности, Евросоюз выразил готовность увеличить финансовое содействие РА. При этом Пашинян подчеркнул, что правительство Армении готово продолжить начатые реформы и без внешнего содействия. "Мяч в нашем поле, мы полностью готовы продолжить начатые реформы, при этом надеясь на содействие наших партнеров, которые нам в этом не отказывают. Но особенно хорошо то, что внешние партнеры, оказывая содействие не навязывают нам геополитический выбор, что создает основу для продолжения активного взаимодействия по всем направлениям",- подчеркнул Пашинян.