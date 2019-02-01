Пятница, 1 Февраля 2019 18:10

АрмИнфо. В ходе расследования уголовного дела ССС было установлено, что сотрудник КГД путем обмана присвоил себе особо крупную сумму в размере 5.000.000 драмов и $5.000.

Как сообщает пресс-служба ССС, согласно обвинению в 2018 году директор ООО С.Г. решил использовать влияние инспектора КГД по выявлению и анализу правонарушений А.П. с тем, чтобы следователь КГД принял благоприятное решение в отношении его компании. В свою очередь

А.П. с целью хищения в особо крупных размерах взял у С.Г. сумму в размере $5.000 драмов, при этом не намереваясь оказать директору компании какое-либо содействие, и присвоил себе данную сумму.

Кроме того, было установлено, что в 2018 году А.П. получил от директора другой компании Ф.Д. сумму в размере 5.000.000 драмов. В частности, по просьбе Ф.Д бухгалтер данной компании А.Г. обратился к

А.П. с просьбой найти посредника в следственном отделе КГД для того, чтобы последний закрыл уголовное дело в отношении компании. А.П.,

желая получить сумму в размере 5.000.0000 драмов, заявил А.Г., что попросит своего друга оказать содействие в данном вопросе и закрыть это дело, присвоив себе данную сумму. В результате Ф.Д. вне зависимости от своей воли не осуществил своего намерения, то есть не смог дать должностному лицу КГД взятку в особо крупных размерах.

Возбуждены уголовные дела в отношении А.П. по 178 статье У.К. РА, в отношении С.Г по 312.2 статье УК РА, в отношении А.Г. по 38-34-312 статье УК РА, и наконец, в отношении Ф.Д. по 34-312 УК РА.