Пятница, 1 Февраля 2019 18:06

АрмИнфо. Следственный комитет Армении предъявил обвинение в фальшивомонетничестве 33-летнему жителю Армавирской области.

Согласно информации пресс-службы СК, в результате предпринятых следственных и процессуальных действий были выявлены обстоятельства и пути изготовления фальшивых банкнот. "Согласно данным, полученным следствием житель Армавирской области 1985 г.р., решил изготовить поддельные денежные знаки номиналом в 5 тыс драмов с целью ох сбыта",

- отмечается в сообщении.

По данным следственного органа, с этой целью в 2014 году на бумаге формата А4, житель Армавира изготовил 2 банкноты номиналом в 5 тыс драмов и хранил их у себя дома. Один из этих банкнот он реализовал в ноябре 2018 года в городе Армавир, отдав в долг. На основе добытых доказательств жителю Армавирской области предъявлено обвинение по признакам ч.1-й, ст.202-й УК РА. В качестве меры пресечения в его отношении применена подписка о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.