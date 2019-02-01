Пятница, 1 Февраля 2019 18:01

АрмИнфо. Наличие двусторонних встреч по карабахскому урегулированию является положительным шагом, но настало время от слов перейти к делу. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, находящимся с официальным визитом в Германии, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Очень хорошо, когда есть такие смелые премьер-министры, которые говорят о двусторонних уступках, подобная готовность очень важна для переговоров",- подчеркнула канцлер.

В свою очередь Пашинян напомнил, что, возглавив армянский кабмин, он с трибуны парламента заявил о необходимости нахождения такого решения карабахского конфликта, которое исходило бы из интересов народов Армении, Арцаха и Азербайджана. "После этого я надеялся услышать аналогичное заявление Баку, но, к сожалению, я не услышал от азербайджанского истеблишмента и намека о том, что карабахское урегулирование может хоть как-то исходить из интересов армянского народа. В сложившихся условиях трудно питать оптимизм относительно регулирования вопроса. Тем не менее, армянская сторона остается приверженной мирным переговорам",- заявил Пашинян, еще раз напомнив о том, что он полномочен вести переговоры только от имени Армении, но не Арцаха.

Армянский премьер вновь подчеркнул, что в карабахском урегулировании все процессы должны быть обоюдными, ни одного одностороннего процесса не должно быть. Он с удовлетворением отметил, что в этом и других вопросах они сошлись во мнении с Канцлером Германии.

Касаясь формата переговоров, Пашинян заметил, что Минская группа ОБСЕ успешно справляется со своим посредническим мандатом, за все время переговоров обеспечивая мир и площадку для встреч сторон: "Но она не может вместо трех сторон решить конфликт".