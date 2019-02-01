Пятница, 1 Февраля 2019 17:49

АрмИнфо. Все деньги, растраченные советом попечителей фонда "Ереван", возвращены в госбюджет. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами заявил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

По его словам, ущерб причинный фондом полностью восстановлен. "В ходе расследования было доказано, что одну половину средств фонд растратил, а другую использовал неэффективно. Ущерб в размере 1,8 млрд. драмов был компенсирован", - подчеркнул глава СНБ.

Отметим, что СНБ Армении в июле 2018 года провела обыски в офисах Фонда "Ереван" по делу о злоупотреблениях и мошенничестве, совершённых в Фонде при использовании служебного положения. Поводом стали жалобы граждан о том, что должностные лица мэрии за предоставление разрешения на строительство или регистрацию имущества, кроме закрепленных законодательством платежей, требуют перечислить на счет фонда крупные денежные средства.