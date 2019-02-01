Пятница, 1 Февраля 2019 17:31

АрмИнфо. Рядом границей, по соседству с пропускным пунктом "Баграташен" есть свободная территория, и мы призываем наших граждан переместить нерастаможенные машины с правым рулем именно туда. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами завил глава СНБ Армении Артур Ванецян.

"С тем, чтобы не мешать нормальному функционированию работы таможни,

мы призываем граждан переместить машины на свободные территории до

принятия соответствующего решения, позволяющего ввоз машин в

республику. Хочу напомнить, что в противном случае я также могу

привлечь неподчинившихся к ответственности. Я пока ограничиваюсь устным призывом, убрать машины и не прибегаю к законным мерам", - подчеркнул Ванецян.

Он отметил, что, по предварительным данным, на территории КПП скопилось около 700 машин, и их число постоянно увеличивается.

Отметим, что 23 января СНБ Армении выступило с заявлением, в котором призывало владельцев машин, скопившихся на таможенном пункте "Баграташен" вывезти оттуда транспортные средства в течении 7 дней.

В заявлении СНБ, в частности, говорится: "Скопившиеся на таможенном пункте "Баграташен" транспортные средства (в основном праворульные) мешают нормальному функционированию КПП и создают сложности. Просим владельцев транспортных средств в течении 7 дней - до 31 января вывезти машины с пропускного пункта. В противном случае данные лица будут привлечены к ответственности". В настоящее время, согласно регулировкам ЕАЭС, ввоз праворульных машин в Армению запрещается.