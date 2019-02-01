Пятница, 1 Февраля 2019 17:29

АрмИнфо. СНБ Армении станет политизированной структурой, только в том случае, если она будет преобразована в министерство. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами заявил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, комментируя заявления о необходимости реструктуризации СНБ в министерство с целью повышения ее подотчетности и выведения из сферы влияния премьера.

По его словам, министр - это политическая должность, и если СНБ станет министерством, его волей неволей будет возглавлять политическая фигура, которая начнет продвигать интересы своей политической команды.

Что касается подотчетности службы, то, по его словам, после своего назначения главой СНБ информация, которая не является секретной, всегда была доступна для общественности.

Отвечая на замечание о том, что армия также не является политизированной структурой, меж тем ею руководит министр, Ванецян заметил, что министр руководит самим Министерством обороны, а вопросами армии занимается глава Генштаба.

При этом он подчеркнул, что если будет принято решение о реструктуризации СНБ в министерство, он подчинится этому.