Пятница, 1 Февраля 2019 17:28

АрмИнфо. В процессе реализации объявленной месяцами ранее в Армении амнистии Генпрокуратура РА выявила 19 нарушений.

Как сообщает Генпрокуратура, по 5 случая нарушений были зафиксированы в Ширакской области, 3 - в Лорийской, по одному в Котайке, Гегаркунике и Арагацотне, 3 в прокуратурах Еревана, 4 в самой Генпрокуратуре. После выявления нарушений при посредничестве Генпрокуратуры принятые решения были аннулированы.

Отметим, что в рамках амнистии были освобождены порядка 600 заключенных.