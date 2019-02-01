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АрмИнфо. В процессе реализации объявленной месяцами ранее в Армении амнистии Генпрокуратура РА выявила 19 нарушений.
Как сообщает Генпрокуратура, по 5 случая нарушений были зафиксированы в Ширакской области, 3 - в Лорийской, по одному в Котайке, Гегаркунике и Арагацотне, 3 в прокуратурах Еревана, 4 в самой Генпрокуратуре. После выявления нарушений при посредничестве Генпрокуратуры принятые решения были аннулированы.
Отметим, что в рамках амнистии были освобождены порядка 600 заключенных.
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|Никол Пашинян: Мы сделаем все возможное для укрепления демократических институтов
|Великобритания откроет в Армении три новых центра образования
|Посол Армении с председателем палаты представителей парламента Беларуси обсудил перспективы сотрудничества
|Опрос: 41,21% жителей Армении считают Россию союзником РА
|Бако Саакян: Среди ключевых целей нашей экономической политики - создание конкурентного преимущества бизнес -среды Республики Арцах
|<Коммерсант> "рассекретил" детали сделки по закупу Арменией Су-30СМ
|Украденные в резиденции премьер-министра Армении монеты возвращены
|Комитет государственных доходов Армении пресек попытки незаконного ввоза наркотических и психотропных средств в особо крупном размере
|В доме сына Гагика Царукяна был проведен обыск
|В резиденции премьер-министра Армении произошла кража
|Никол Пашинян уволил начальника Офиса Совбеза и замгубернатора Котайка
|Конверс Банк предлагает онлайн-кредиты под низкую фактическую процентную ставку
|Никол Пашинян 27 февраля с официальным визитом посетит Иран
|Глава армянского правительства прибыл в Берлин
|Авет Адонц назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Вы внушаете надежду всем тем людям, кто выступает за развитие демократии в мире - мэр Кёльна, обращаясь к Николу Пашиняну
|В аппарате правительства создается новая должность посла по связям с Диаспорой
|Пашинян: А кто сказал, что основным субъектом вопроса о том, готовы ли стороны к компромиссам в карабахском урегулировании являемся мы?
|Олег Кравченко: Навязывать Беларуси выбор между Западом и Востоком — опасно и контрпродуктивно
|GCF намерен c 2020 года предоставлять развивающимся странам $100 млрд ежегодно
|Посол Ганы в РА выразила готовность в развитии сотрудничества с Арменией
|Электрические сети Армении предупреждают об отключениях 1 февраля
|Минохраны природы Армении и Coca Cola подпишут меморандум о взаимопонимании
|Президент Армении провел встречу с председателем НС РА
|Прогноз: США будут оказывать на Армению давление в вопросе Арцаха
|Состоялась презентация книги Давида Бабаяна <Гидрополитика азербайджано-карабахского конфликта>.
|Делегация Министерства обороны РА приняла участие в обсуждениях, состоявшихся в объединенном штабе ОДКБ
|Степанакерт: Арцах готов к сотрудничеству с Азербайджаном в области водных ресурсов
|В центре Еревана 7 человек пострадали по причине падения камней со строительного крана
|Айк Алумян: Роберт Кочарян полагал, что в фильме о событиях 1 марта 2008 года примут участие также Пашинян и Тер-Петросян
|Министр образования и науки Армении: До 2023 года все учебные программы будут пересмотрены
|Пашинян: Армения считается Силиконовой долиной среди стран бывшего СССР
|Никол Пашинян посетил технический университет Кельна, где был подписан меморандум о сотрудничестве с Ереванским политехническим университетом
|Прогноз: Рисковать своей популярностью ради абстрактных идей прагматичные политики в Армении и Азербайджане не станут
|Аветик Элоян уволен с поста председателя комитета градостроения Армении
|В МИД подписан протокол о внесении изменений в Соглашение о статусе Международного комитета Красного Креста в Армении
|Общественная телерадиокомпания Ширака будет ликвидирована
|Мария Захарова: Мы приветствуем конструктивные политические контакты между Ереваном и Баку
|Государственное ЗАО "Энергоналадка" будет реорганизовано путем слияния с научно- исследовательским институтом энергетики Армении
|BBC в Армении: британские журналисты попытаются найти ответы на вопросы, связанные с бархатной революцией
|Экс-министр сельского хозяйства Армении готов работать на посту замминистра после структурных изменений
|Армения и Тунис намерены улучшить показатели по взаимному товарообороту
|Делегация МФГС обсудила в Ашхабаде вопросы подготовки к форуму творческой и научной интеллигенции стран-участниц СНГ
|Члены инициативы <Правый руль> вновь проводят акцию протеста перед зданием правительства Армении
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