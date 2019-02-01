Пятница, 1 Февраля 2019 16:23

АрмИнфо. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью АрмИнфо делится видением армяно-российских отношений после смены власти в Армении. Рассуждает о роли этих отношений в формировании региональной геополитики, комментирует последние импульсы в ОДКБ и урегулировании карабахского конфликта.

Озвученное в ходе прошлогоднего визита в Армению советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном предложение правительству республики закупать американское оружие вызвало в Москве нескрываемое беспокойство. И это, несмотря на ответное заявление министра обороны Армении Давида Тонояна об отсутствии у Армении на данный момент необходимости в покупке американского оружия. Беспокойство по этому поводу было озвучено и Вами. Поговорим о его причинах?

В Москве, безусловно, обратили внимание на фактическое предложение Джона Болтона закупать военную технику у США. На мой взгляд, подобное развитие событий будет прямо противоречить обязательствам Армении в рамках отношений с ОДКБ. Особенно, учитывая и так не самые лучшие последние события связанные с членством Армении в Организации. Обязательствам, на которые Москва отвечает поставками вооружений на весьма льготных условиях. В этом свете, Еревану, на мой взгляд, стоит трижды подумать, прежде чем закупать военную технику из США. В то же время, Армения пыталась поддерживать хорошие отношения с США и Францией за все годы независимости. И учитывая, скажем так, не самые лучшие отношения Еревана с Баку и Анкарой, требовать от Армении обратного со стороны России, представляется, неверным.

Говоря о последних событиях, Вы имеете ввиду попытку ротации генсека ОДКБ после смены власти в Армении. Кстати, чем, на Ваш взгляд завершится полемика вокруг генсека?

Конечно. В числе всего прочего. Мне кажется, что Москва имеет полное право оценивать то, в какой мере смена власти в Армении отражается на оборонном потенциале союзников России по ОДКБ. В этом свете, уголовное дело, заведенное в Армении на уже бывшего генсека Организации Юрия Хачатурова, конечно же, отражается на имидже ОДКБ далеко не самым лучшим образом. Более того, образовавшаяся в результате внутри ОДКБ, в первую очередь между Арменией и Беларусью, публичная полемика не только не делает чести никому, но и наносит ущерб доверию среди стран-участников Организации. И, конечно же, я знаю, чем закончится вся эта эпопея вокруг замены Хачатурова новым представителем от Армении или Беларуси. И даже имя того, кто в итоге всего этого будет назначен руководителем ОДКБ. Однако, говорить об этом сегодня считаю неправильным и противоречащим интересам стран-участников, включая Россию.

Позиция понятна. И предыдущие, и новые власти Армении неоднократно выражали сожаление относительно поставок российских вооружений в Азербайджан. Но сегодня вражески настроенный в отношении союзнической России Армении Азербайджан вооружает не только Россия, но и другой союзник по ОДКБ - Беларусь. Вы не считаете, что внутренние волнения в ОДКБ обусловлены, скажем так, не только вопросом определения национальности будущего генсека?

Я лично всегда считал и считаю, что Россия, безусловно, должна обратить внимание на беспокойство нашего стратегического союзника Армении относительно поставляемых Азербайджану вооружений. И не только обратить, но и учесть. На мой взгляд, после четырехдневной эскалации в зоне конфликта в апреле 2016-го это беспокойство, вполне обоснованное, лишь обострилось. Но существует и другая сторона вопроса, не обратить на которую внимания также невозможно. Да, Россия продает Азербайджану современные вооружения, но параллельно эти же вооружения предоставляются Армении. Причем, именно предоставляются на самых льготных условиях и, насколько мне известно, по самым хорошим расценкам. Что касается того, как все это отражается на союзнических отношениях наших стран в ОДКБ, то, как мне кажется, все эти вопросы, безусловно, должны обсуждаться не только в рамках двусторонних отношений, но и в рамках Организации. И в случае противоречия оружейных контрактов с Азербайджаном партнерским и союзническим обязательствам России и Беларуси, в ОДКБ должны быть приняты соответствующие решения. Насколько мне известно, пока что таких решений относительно приобретения вооружения принято не было.

Иными словами, подобная ситуация ставит некоторые вопросы относительно самого факта союзнических отношений внутри ОДКБ и в рамках двусторонних соглашений. Вы не считаете, что подобная логика отводит фактор смены власти в Армении на второй план?

Отношения России и Армении были и продолжают оставаться исключительно союзническими. И данный факт, да и сам характер этих отношений, сомнению никто не подвергает. По крайней мере, в настоящее время. В то же время, понятно, что смена власти в Армении вполне ожидаемо внесла некоторые коррективы не только во внутреннюю, но и во внешнюю повестку Еревана. Однако, руководство наших стран продолжает довольно часто проводить встречи, обмениваться мнениями и, соответственно, вести совместную работу в корректировке повестки двусторонних отношений. Уже состоялось несколько встреч президента Путина с премьер-министром Пашиняном, были телефонные разговоры. Однако, для трансформации всего этого в прочные взаимоотношения на личном уровне потребуется еще время. Достаточно успешно наши страны сотрудничают именно в сфере обеспечения безопасности и обороны. Не могу не отметить и весь остальной, довольно обширный спектр сотрудничества. Последовавшие вслед за сменой власти внутриполитические процессы в Армении окончательно все еще не завершились. И мы, конечно же, весьма заинтересованы в продолжении обмена мнениями, общения между представителями наших обществ, развития всех сфер сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Ситуация в мире продолжает стремительно меняться и уже есть признаки проецирования этих перемен и на геополитику в регионе Южного Кавказа. Назовете общие интересы Армении и России в данном региональном контексте?

Общих интересов хватает. В конце концов, Россия и Армения поддерживали друг друга и до и после обретения независимости далеко не случайно. Скорее, тут просматривается закономерность. И все последние годы мы все видим продолжение и подтверждение взаимной поддержки в участии и сотрудничестве России и Армении в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, а также других международных организациях. Однако, особое значение в свете реалий, географии и геополитики вашего региона я придаю сотрудничеству наших стран в сфере обеспечения безопасности и обороны. Убежден, что преодолеть внешние и внутренние вызовы своему устойчивому развитию способны лишь сильные Армения и Россия. И тесное и взаимовыгодное сотрудничествозалог этой силы.

Участившиеся с конца прошлого года встречи между руководством Армении и Азербайджана уже привели к очередному за последние 25 лет всплеску разговоров о скором урегулировании карабахского конфликта. Вы разделяете подобный оптимизм?

На мой взгляд, помимо участившихся встреч глав двух государств и МИДов здесь, безусловно, сыграли свою роль политические процессы внутри Армении, главным образом смена власти. В частности, в Азербайджане я наблюдаю не только за сомнениями и иллюзиями, но и за очень осторожными, но надеждами на то, что новое руководство Армении пойдет в вопросе Карабаха навстречу Баку. И конечно же, тут не обошлось без американского влияния, в частности, заявлений все того же советника Джона Болтона, узревшего прямую связь между популярностью Никола Пашиняна и необходимостью неких шагов в Карабахе в отрыве от “исторических предрассудков”. Пока что предпосылок к подобным шагам я лично не вижу.