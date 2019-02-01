Пятница, 1 Февраля 2019 15:46

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания Арарат Мирзоян 1 февраля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Армении Петра Микиску.

Согласно источнику, глава законодательного органа отметил, что Армения всемерно осознает важность развития отношений, многогранного сотрудничества и активных контактов с Чехией.

Подчеркнув тесное сотрудничество депутатских делегаций двух стран на международных площадках, Мирзоян выразил надежду, что формируемая в новоизбранном парламенте в скором времени группа дружбы своей деятельностью посодействует еще большему расширению связей.

Коснувшись процесса ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, спикер парламента высоко оценил ратификацию документа Сенатом Чехии в мае 2018 г. и выразил надежду, что Палата депутатов также ускорит его принятие. Микиска передал Мирзояну в связи с избранием Председателем НС поздравительные грамоты председателей Сената и Палата депутатов Чешской Республики.

Посол отметил проведенные в Армении справедливые, прозрачные и демократические выборы, в результате которых сформировался пользующийся доверием народа парламент. Затронув развитие двусторонних отношений и межпарламентских связей, Микиска оценил роль парламентской дипломатии в деле укрепления взаимодействия двух дружественных стран. Он выразил готовность содействовать реализации взаимовыгодных двусторонних программ. Собеседники также обменялись мнениями по упрощению процесса предоставления виз ЕС гражданам Армении