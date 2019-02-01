Пятница, 1 Февраля 2019 15:45

АрмИнфо. СНБ в ближайшее время сделает заявление относительно бизнеса, который принадлежит семье второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом 1 февраля в беседе с журналистами заявил глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.

Он отметил, что относительно бизнеса, принадлежащего семье Кочаряна, возбуждено уголовное дело. "На данный момент ведется следствие, в связи с результатами которого в ближайшее время будет сделано соответствующее заявление со стороны следственного департамента СНБ", - подчеркнул Ванецян.