Пятница, 1 Февраля 2019 15:40

АрмИнфо. По итогам пленарной сессии проходящего в Алмате международного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии» состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками Astana Hub (Казахстан), «Сколково» (Россия), «Инкубатор предприятий» (Армения), «Парк высоких технологий» (Кыргызстан) с использованием цифровой подписи.

Напомним, что цель форума — раскрытие потенциала Евразийского региона путем объединения деятельности государств-членов ЕАЭС в рамках одной структуры для обмена знаниями и опытом по вопросам инновационной экосистемы. Площадка рассматривается как важный совместный шаг в реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года. Всего в мероприятии приняли участие более 800 международных экспертов, представителей ЕЭК, ООН, стран ЕАЭС, посольств.

В пленарной сессии также приняли участие премьер-министры Республики Беларусь — С. Румас, Кыргызской Республики — М. Абылгазиев, Российской Федерации — Д. Медведев, вице-Премьер-Министр Республики Армения М. Григорян и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т. Саркисян. Кроме того, в дискуссии участвовали международные эксперты в области цифровых инноваций: консультант по трансформации цифровой экономики, бывший СЕО Малазийской Корпорации Цифровой Экономики Ясмин Махмуд, генеральный директор Big Innovation Centre Биргитта Андерсен, основатель и CEO LINAGORA Александр Запольский, CEO T labs Глава факультета экономики и финансов в Singularity University Амин Туфани.

В ходе сессии были обсуждены вопросы реализации Цифровой повестки ЕАЭС и дальнейшего объединения усилий для развития инновационной экосистемы, в том числе посредством интеграции технопарков стран-членов Союза и запуска новых цифровых проектов. Участники поделились страновым опытом по построению современной цифровой экономики. Отмечено, что инновации позволяют странам быть более конкурентоспособными, приспособленными к изменениям и помогают обеспечивать более высокий уровень жизни. Так, именно инновации сегодня создают прочную основу для развития предпринимательства, роста бизнеса и создания новых рабочих мест, а также помогают решать проблемы в области здравоохранения, экологии, энергетической и продовольственной безопасности.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев в своем выступлении отметил, что главной целью всех инноваций и технологий является улучшение жизни людей, создание комфортных условий для их работы и роста. Поэтому в Казахстане на сегодня 60% государственных услуг оказываются через электронное правительство, в текущем году стоит задача по доведению показателя до 80%. Наряду с этим осуществляется переход от eGov на mGov (мобильное правительство).

Для развития инновационного предпринимательства в Казахстане запущена работа международного технологического парка Astana Hub. На сегодня Хаб заполнен на 100%. Вместе с тем, ведется работа по дальнейшему привлечению сильных игроков инновационной сферы. Для объединения талантов и развития конкуренции для участников Astana Hub созданы все необходимые условия: это упрощение визового и трудового режимов, предоставление арендного жилья, инструменты грантового финансирования. Кроме того, отмечено, что развитие конкуренции внутри ЕАЭС позволит повысить качество стартап-проектов.

Для создания инновационной экосистемы и развития талантов также были проведены ряд реформ в образовательной системе Казахстана, в том числе в среднем, профессиональном и высшем образовании. К примеру, в Астане планируется открытие специализированного ИТ-университета, работа которого будет сопряжена с деятельностью Astana Hub. Отдельная работа проводится по поддержке научной деятельности. В целом, в октябре прошлого года Главой государства Н. Назарбаевым поставлена задача по доведению в течение 5 лет уровня финансирования науки и образования, здравоохранения до 10% от ВВП, а также доли затрат на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в ВВП — до 1% к 2025 году.

Работа форума продолжилась в рамках панельных сессий на темы: «Цифровая повестка ЕАЭС», «Цифровизация в достижении целей устойчивого развития (ООН)», «Цифровизация в инновационной экосистеме», «Индустрия 4.0 – потребитель инновационной экосистемы», «Цифровизация малого-среднего бизнеса».