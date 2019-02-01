Пятница, 1 Февраля 2019 15:18

АрмИнфо. В рамках официального визита в ФРГ премьер-министр Армении накануне принял участие во встрече - ужине с депутатами Бундестага, представлящих парламентскую группу дружбы Германия - Южный Кавказ.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, во встрече приняли также участие представители аппарата канцлера и МИД ФРГ.

В своем приветственном слове Никол Пашинян отметил, что развитие армяно-немецкого сотрудничества является одним из приоритетов внешней политики Армении, а двусторонние межпарламентские отношения занимают особое место в повестке РА.

В этом контексте глава армянского правительства подчеркнул важность активных контактов с немецкими парламентариями. Коснувшись демократических изменений в Армении, премьер-министр подчеркнул, что "революция пришла, чтобы доказать приверженность армянского народа к демократии, защите прав человека и всеобщей свободе".

"Это осознанный выбор нашего народа, который был восстановлен в 2018 году по итогам парламентских выборов 9 декабря. Мы сделаем все возможное для укрепления демократических институтов", - сказал Никол Пашинян.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-германского сотрудничества, укрепления межпарламентских связей, партнерства Армения-ЕС, демократических преобразований в стране.